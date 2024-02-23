НАПК запустило базу иностранного оборудования, которое используется рф для производства оружия

В базе данных можно найти подробную информацию о брендах иностранного оборудования, которые до сих пор попадают в рф, модели отдельных станков, российских производителей оружия и его составляющих, использующих иностранное оборудование.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что запустило первую в мире открытую базу данных иностранного оборудования, применяемую агрессорами для производства собственного оружия. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

С базой данных можно ознакомиться по ссылке.

В НАПК отмечают, что база данных уже включает более 270 единиц различного иностранного оборудования. В частности, можно найти подробную информацию о брендах иностранного оборудования, которые до сих пор попадают в рф, модели отдельных станков, российских производителей оружия и его составляющих, использующих иностранное оборудование, их летальную продукцию, поставщиков и импортеров.

«На второй год полномасштабной войны против Украины россия продолжает увеличивать объемы производства собственного оружия. Беспрецедентное количество санкций, к сожалению, не мешают агрессору и дальше получать необходимое иностранное оборудование и запчасти к нему. «Инструменты войны» — уникальный ресурс, не имеющий аналогов в мире. Эта база данных поможет цивилизованному миру отрезать россию от иностранного технологического оборудования. Открытость таких данных может повлиять как на усиление экспортного контроля, так и на отслеживание цепочек поставок иностранного оборудования среди наших международных партнеров», — заявил и.о. председателя НАПК Ярослав Любченко.

В НАПК добавляют, что новая База данных должна помочь производителям и компетентным государственным органам со всего мира собирать доказательства и расследовать цепочки поставок товаров двойного и военного назначения. Это также будет напоминанием производителям усиливать отслеживание оборудования.

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