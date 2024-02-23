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  1. В Україні

НАЗК запустило базу іноземного обладнання, яке використовується рф для виробництва зброї

14:35, 23 лютого 2024
У базі даних можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють в рф, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання.
НАЗК запустило базу іноземного обладнання, яке використовується рф для виробництва зброї
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що запустило першу в світі відкриту базу даних іноземного обладнання, що застосовується агресорами для виробництва власної зброї. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

З базою даних можна ознайомитись за посиланням.

У НАЗК зазначають, що база даних вже включає понад 270 одиниць різного іноземного обладнання. Зокрема, можна знайти детальну інформацію про бренди іноземного обладнання, які досі потрапляють в рф, моделі окремих верстатів, російських виробників зброї та її складових, що використовують іноземне обладнання, їхню летальну продукцію, постачальників та імпортерів.

«На другий рік повномасштабної війни проти України, росія продовжує збільшувати обсяги виробництва власної зброї. Безпрецедентна кількість санкцій, на жаль, не заважають агресору і надалі отримувати необхідне іноземне обладнання та запчастини до нього. «Інструменти війни» — унікальний ресурс, який не має аналогів у світі. Ця база даних допоможе цивілізованому світу відрізати росію від іноземного технологічного обладнання. Відкритість таких даних має вплинути як на посилення експортного контролю, так і на відслідковування ланцюжків постачання іноземного обладнання серед наших міжнародних партнерів», — заявив в.о. голови НАЗК Ярослав Любченко.

У НАЗК додають, що нова База даних має допомогти виробникам та компетентним державним органам з усього світу збирати докази та розслідувати ланцюжки постачання товарів подвійного та воєнного призначення. Це також слугуватиме нагадуванням виробникам посилювати відстеження свого обладнання.

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