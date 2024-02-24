На Черкащині священнослужитель УПЦ МП отримав четверту підозру

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що перевірці в апеляційній інстанції підлягають лише ухвали слідчого судді, які пов'язані з можливістю істотного обмеження прав, свобод та інтересів особи або мають вирішальне значення для руху досудового розслідування чи кримінального провадження в цілому.

Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

  1. В Україні

На Черкащині священнослужитель УПЦ МП отримав четверту підозру

16:19, 24 лютого 2024
Священнослужитель в одному з відеозвернень закликав до релігійної ворожнечі та ненависті.
На Черкащині священнослужитель УПЦ МП отримав четверту підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці повідомили про нову підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, передає Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що у січні священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті.

«У ньому висловлював нетерпимість до віруючих інших релігійних організацій і ображав почуття громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями.

Відео він розмістив для широкої аудиторії на різних відкритих інтернет-ресурсах», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що раніше керівнику єпархії повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, виправдовуванні та визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Наразі підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом.

Раніше ми писали, що на Вінниччині настоятеля храму в УПЦ МП засудили на 2 роки тюрми за проросійську пропаганду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду