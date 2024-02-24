На Черкащині священнослужитель УПЦ МП отримав четверту підозру

Священнослужитель в одному з відеозвернень закликав до релігійної ворожнечі та ненависті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці повідомили про нову підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, передає Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що у січні священнослужитель записав відеозвернення із закликами до релігійної ворожнечі та ненависті.

«У ньому висловлював нетерпимість до віруючих інших релігійних організацій і ображав почуття громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями.

Відео він розмістив для широкої аудиторії на різних відкритих інтернет-ресурсах», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що раніше керівнику єпархії повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, виправдовуванні та визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Наразі підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом.

Раніше ми писали, що на Вінниччині настоятеля храму в УПЦ МП засудили на 2 роки тюрми за проросійську пропаганду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.