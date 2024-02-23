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Фіксація правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі: Кабмін вніс зміни до Порядку

14:16, 23 лютого 2024
Урядом було внесено деякі зміни до Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.
Фіксація правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі: Кабмін вніс зміни до Порядку
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У п’ятницю, 23 лютого, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого вніс зміни до Порядку фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що закріплено за Державною службою України з безпеки на транспорті функції з інформування учасників дорожнього руху про фіксацію автоматичними пунктами фактів правопорушень на визначених ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків в установленому порядку, а також розміщення відповідних оголошень на своєму офіційному веб-сайті.

Крім того, уточнено зміст метаданих враховуючи сучасні технології влаштування автоматичних пунктів для габаритно-вагового контролю та зміни у Правилах дорожнього руху.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 23 лютого.

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