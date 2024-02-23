Фиксация правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме: Кабмин внес изменения в Порядок

Правительством были внесены некоторые изменения в порядок фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

В пятницу, 23 февраля, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого внес изменения в Порядок фиксации административных правонарушений в области безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что закреплены за Государственной службой Украины по безопасности на транспорте функции по информированию участников дорожного движения о фиксации автоматическими пунктами фактов правонарушений на определенных участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения путем установления соответствующих дорожных знаков в установленном порядке, а также размещения соответствующих объявлений на своем официальном веб-сайте.

Кроме того, уточнено содержание метаданных, учитывая современные технологии устройства автоматических пунктов для габаритно-весового контроля и изменения в Правилах дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание – какие решения приняли 23 февраля.

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