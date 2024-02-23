В США библиотекарей будут привлекать к ответственности, если они будут выдавать несовершеннолетним «непристойные» книги

Нарушающих ограничения смогут обвинить в уголовном преступлении и назначить им штраф до 25 тысяч долларов.

В США в штате Вирджиния рассматривают законопроект, согласно которому библиотекари будут нести уголовную ответственность, если выдавать несовершеннолетним «непристойные», по мнению властей, книги. Об этом сообщает ABC News.

Издание отмечает, что это может привести к безосновательным обвинениям против библиотекарей.

Нарушающих ограничения смогут обвинить в уголовном преступлении и назначить им штраф до 25 тысяч долларов. Также, если работника библиотеки признают виновным, ему будет грозить до 5 лет заключения.

Американская библиотечная ассоциация выяснила, что, согласно документу, под категорию «непристойных материалов» будут в основном подпадать книги, касающиеся темы ЛГБТК+, гендера, политики и расы.

Такие материалы сейчас массово пытаются запрещать в библиотеках штата. По данным ассоциации, за первые восемь месяцев 2023 попытки цензурировать материалы в библиотеках выросли на 20% по сравнению с 2022 годом.

16 февраля законопроект прошел Палату делегатов и сейчас находится на рассмотрении Сената.

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