Кабмин пересмотрел процедуру определения председателя и состава Высшей квалификационной комиссии нотариата

Предусмотрено, что одно и то же лицо не может быть председателем Комиссии два срока подряд.

Кабмин 23 февраля внес изменения в Положение о Высшей квалификационной комиссии нотариата.

Так, пересмотрена процедура определения председателя и состава Высшей квалификационной комиссии нотариата, в частности, установлено, что кандидатуру председателя вправе выбирать сами члены Высшей квалификационной комиссии нотариата и направлять Министерству юстиции Украины предложение об определении соответствующего лица председателем.

Предусмотрено, что одно и то же лицо не может быть председателем Комиссии два срока подряд, уточнены обязанности, выполняемые председателем и секретарем.

Урегулированы вопросы определения даты, времени, режима проведения (личное присутствие в определенном месте или видеоконференция), места проведения или способа подключения к видеоконференции. Очерчен перечень вопросов, которые не могут быть предметом рассмотрения на заседании Высшей квалификационной комиссии нотариата в режиме видеоконференции.

Автор: Наталья Мамченко

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