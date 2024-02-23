Кабмін переглянув процедуру визначення голови та складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату

Передбачено, що одна й та ж особа не може бути головою Комісії два строки поспіль.

Кабмін 23 лютого вніс зміни у Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату.

Так, переглянуто процедуру визначення голови та складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, зокрема, встановлено, що кандидатуру голови мають право обирати самі члени Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та направляти Міністерству юстиції України пропозицію про визначення відповідної особи головою.

Передбачено, що одна й та ж особа не може бути головою Комісії два строки поспіль, уточнено обовʼязки, які виконує голова та секретар.

Врегульовано питання визначення дати, часу, режиму проведення (особиста присутність у визначеному місці чи відеоконференція), місця проведення або способу підключення до відеоконференції. Окреслено перелік питань, які не можуть бути предметом розгляду на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату у режимі відеоконференції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.