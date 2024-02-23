Джо Байден оголосив про масштабний пакет санкцій проти рф за війну та смерть Навального

До списку санкцій США проти рф потрапили понад 500 людей та організацій.

Президент США Джо Байден оголосив, що країна запроваджує більш ніж 500 санкцій проти росії та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідна заява була оприлюднена на офіційному сайті Білого дому.

«Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції», – заявив Байден.

Він зазначив, що ці санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти фінансового сектору та оборонно-промислової бази рф, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

«Вони (санкції) забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни», – сказав Байден.

США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.

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