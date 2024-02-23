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  1. У світі

Джо Байден оголосив про масштабний пакет санкцій проти рф за війну та смерть Навального

13:54, 23 лютого 2024
До списку санкцій США проти рф потрапили понад 500 людей та організацій.
Джо Байден оголосив про масштабний пакет санкцій проти рф за війну та смерть Навального
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Президент США Джо Байден оголосив, що країна запроваджує більш ніж 500 санкцій проти росії та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідна заява була оприлюднена на офіційному сайті Білого дому.

 «Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції», – заявив Байден.

Він зазначив, що ці санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти фінансового сектору та оборонно-промислової бази рф, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

«Вони (санкції) забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни», – сказав Байден.

США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.

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