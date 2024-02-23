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  1. В Україні

Кабмін виставить на приватизацію готель «Козацький» в центрі Києва

15:48, 23 лютого 2024
Готель передано до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію.
Кабмін виставить на приватизацію готель «Козацький» в центрі Києва
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У п’ятницю, 23 лютого, Кабінет міністрів передав до Фонду держмайна готель «Козацький» в Києві для подальшої приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію», - зазначив Мельничук.

Як відомо, тризірковий готель «Козацький» розташований у центрі Києва на Майдані Незалежності. Він був збудований у 1983 році.

Раніше ми писали, що готель «Україна» в центрі Києва хочуть продати за мільярд гривень.

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