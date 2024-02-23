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  1. Суд інфо

Опубліковано огляд рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році

14:53, 23 лютого 2024
Огляд містить короткий опис деяких рішень ВРП щодо розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році.
Опубліковано огляд рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році
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Вища рада правосуддя оприлюднила огляд рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році.

З документом можна ознайомитись на сайті ВРП у розділі «Діяльність» - «Узагальнення/Огляди/Звіти».

Огляд підготовлений секретаріатом ВРП та містить короткий опис деяких рішень ВРП щодо вказаних питань.

У ВРП зазначили, що відповідно до статті 20 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя у визначених Законом випадках має право висловлювати письмово окрему думку щодо рішень Вищої ради правосуддя чи органів Ради, до складу яких він входить.

Раніше ми писали, що Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП.

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