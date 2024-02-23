Опубліковано огляд рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році

Огляд містить короткий опис деяких рішень ВРП щодо розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році.

Вища рада правосуддя оприлюднила огляд рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду подань про надання згоди на утримання судді під вартою у 2023 році.

З документом можна ознайомитись на сайті ВРП у розділі «Діяльність» - «Узагальнення/Огляди/Звіти».

Огляд підготовлений секретаріатом ВРП та містить короткий опис деяких рішень ВРП щодо вказаних питань.

У ВРП зазначили, що відповідно до статті 20 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Вищої ради правосуддя у визначених Законом випадках має право висловлювати письмово окрему думку щодо рішень Вищої ради правосуддя чи органів Ради, до складу яких він входить.

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