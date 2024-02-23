Опубликован обзор решений ВСП, принятых по результатам рассмотрения представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей в 2023 году

Обзор содержит краткое описание некоторых решений ВСП относительно рассмотрения представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей в 2023 году.

Высший совет правосудия обнародовал обзор решений ВСП, принятых по результатам рассмотрения представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей в 2023 году.

С документом можно ознакомиться на сайте ВСП в разделе «Деятельность» - «Обобщение/Обзоры/Отчеты».

Обзор подготовлен Секретариатом ВРП и содержит краткое описание некоторых решений ВРП по указанным вопросам.

В ВСП отметили, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» член Высшего совета правосудия в определенных Законом случаях имеет право выражать письменно особое мнение относительно решений Высшего совета правосудия или органов Совета, в состав которых он входит.

Ранее сообщалось, что Кабмин определил задачи для ВККС и ВСП.

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