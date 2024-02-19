Новый отбор и проверка деклараций добропорядочности судей Верховного Суда: Кабмин определил задачи для ВККС и ВСП

В Плане мер по выполнению рекомендаций Еврокомиссии Кабмин перечислил задачи для ВККС и Высшего совета правосудия на 2024 год.

Кабмин опубликовал План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года, утвержденный распоряжением Правительства от 9 февраля 2024 г. №133-р.

Планом определены отдельные задачи и органам судебной власти.

Следует заметить, что данный План мероприятий не пересекается с некоторыми другими планами, ранее озвученными властями. Например, в нем отсутствуют позиции относительно того, что Министерство юстиции Украины должно до марта 2024 года обеспечить разработку и представление в Кабинет Министров законопроекта о Высшем административном суде (но об этом говорится в другом Плане – приоритетных действий Правительства на 2024 год, который утвержден распоряжением от 16 февраля 2024 г. 137-р). Кроме того, есть некоторые отличия с проектом Плана Ukraine Facility, планом, регулирующим выполнение требований МВФ и так далее.

Задания для ВККС

Итак, в том Плане, который Кабмин утвердил распоряжением №133-р, отдельной задачей для ВККС определено возобновить отбор на должность судьи на основе усовершенствованного законодательства, в частности, относительно «четких критериев добропорядочности и профессионализма и сильной роли Общественного совета добропорядочности».

Так, до июня 2024 г. ВККС должна утвердить и обнародовать положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи с четкими критериями и методологией оценивания. И до декабря 2024 – принять решение о начале процедуры отбора на должность судьи на основе усовершенствованной нормативно-правовой базы.

Также в Плане – принять эффективные меры по устранению коррупционных рисков в Верховном Суде.

До июня 2024 г. ВККС должна провести проверки деклараций добропорядочности и деклараций родственных связей судей Верховного Суда (по основаниям, определенным законом).

До декабря 2024 г. должны быть проведены специальные проверки относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Также до декабря 2024 НАЗК, ВККС, ВСП должны осуществить по предусмотренным законом оснований мониторинг образа жизни судей Верховного Суда и проведение полной проверки поданных этими судьями деклараций.

Кроме того, до марта 2024 года ВККС принимает меры по возобновлению деятельности Общественного совета международных экспертов, который образуется ВККС. А до июня 2024 г. – обеспечение проведения конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда с участием Общественного совета международных экспертов.

Еще одна задача, срок выполнения которой для ВККС определен июнем 2024 года, это продолжение проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Задания для ВСП

ВСП поручено создать Службу дисциплинарных инспекторов по результатам прозрачного конкурсного отбора и возобновить осуществление дисциплинарных производств в отношении судей; приоритетизовать рассмотрение службой дисциплинарных инспекторов резонансных дел и дел, срок давности которых близится к окончанию.

Так, Высший совет правосудия до июня 2024 должен провести открытый конкурс на занятие должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарных инспекторов.

До декабря ВСП должна осуществить меры по передаче Дисциплинарными палатами, созданными Высшим советом правосудия, функций по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей в Службу дисциплинарных инспекторов.

Отдельно указывается, что до июня 2024 г. Совещательная группа экспертов должна завершить конкурс на вакантные должности судей Конституционного Суда Украины. Назначение должно состояться до сентября.

Вместе с тем, как уже было сказано, в этом плане не упоминается о формировании состава Киевского городского окружного админсуда, создании Высшего административного суда, формировании Суда по инвестициям.

Стоит отметить и то, что определенный план мер уже давно определен той же Государственной антикоррупционной программой, однако не все исполнители спешат выполнять эти меры в срок. Так, уже в марте начинается процедура проверки документов кандидатов в апелляционные суды. Кроме того, с марта начнется прием документов от кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Вместе с тем, в Высшем совете правосудия не спешат с выполнением требований закона и Государственной антикоррупционной программы по утверждению Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Так, 13 февраля в Высшем совете правосудия сообщили, что состоялось «первое учредительное заседание» членов рабочей группы по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи). Пока членам рабочей группы удалось лишь «обсудить формат деятельности» и «высказать предложения» по наполнению и содержанию будущего документа.

Автор: Наталья Мамченко

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