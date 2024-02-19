Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Кабмін опублікував План заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року, який затверджений розпорядженням Уряду від 9 лютого 2024 р. №133-р.

Планом визначені окремі завдання і органам судової влади.

Слід зауважити, що даний План заходів не перетинається з деякими іншими планами, які раніше озвучила влада. Наприклад, у ньому відсутні позиції стосовно того, що Міністерство юстиції України має до березня 2024 року забезпечити розробку і подання до Кабінету Міністрів законопроекту про Вищий адміністративний суд (але про це йдеться в іншому Плані – пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, який затверджено розпорядженням від 16 лютого 2024 р. №137-р). Крім того, є деякі відмінності з проектом Плану Ukraine Facility, планом, який регулює виконання вимог МВФ тощо.

Завдання для ВККС

Отже, у тому Плані, який Кабмін затвердив розпорядженням №133-р, окремим завданням для ВККС визначено відновити добір на посаду судді на основі вдосконаленого законодавства, зокрема щодо «чітких критеріїв доброчесності та професіоналізму та сильної ролі Громадської ради доброчесності».

Так, до червня 2024 року ВККС має затвердити та оприлюднити положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді з чіткими критеріями та методологією оцінювання. І до грудня 2024 року – ухвалити рішення щодо початку процедури добору на посаду судді на основі вдосконаленої нормативно-правової бази.

Також у Плані – вжити ефективних заходів для усунення корупційних ризиків у Верховному Суді.

До червня 2024 року ВККС повинна провести перевірки декларацій доброчесності та декларацій родинних зв’язків суддів Верховного Суду (з підстав, визначених законом).

До грудня 2024 року мають бути проведені спеціальні перевірки стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Також до грудня 2024 року НАЗК, ВККС, ВРП повинні здійснити з передбачених законом підстав моніторинг способу життя суддів Верховного Суду та проведення повної перевірки поданих цими суддями декларацій.

Крім того, до березня 2024 року ВККС здійснює заходи щодо відновлення діяльності Громадської ради міжнародних експертів, яка утворюється ВККС. А до червня 2024 – забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду за участю Громадської ради міжнародних експертів.

Ще одне завдання, строк виконання якого для ВККС визначено червнем 2024 року, це продовження проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Завдання для ВРП

ВРП доручено створити Службу дисциплінарних інспекторів за результатами прозорого конкурсного відбору та відновити здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів; пріоритезувати розгляд службою дисциплінарних інспекторів резонансних справ та справ, строк давності яких наближається до закінчення.

Так, Вища рада правосуддя до червня 2024 року має провести відкритий конкурс на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарних інспекторів.

До грудня ВРП повинна здійснити заходи щодо передачі Дисциплінарними палатами, утвореними Вищою радою правосуддя, функцій із здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів до Служби дисциплінарних інспекторів.

Окремо вказується, що до червня 2024 року Дорадча група експертів має завершити конкурс на вакантні посади суддів Конституційного Суду України. Призначення має відбутися до вересня.

Разом із тим, як вже було сказано, у цьому плані не згадується про формування складу Київського міського окружного адмінсуду, створення Вищого адміністративного суду, формування Суду з питань інвестицій.

Варто зазначити й те, що певний план заходів уже давно визначено тією самою Державною антикорупційною програмою, проте не всі виконавці поспішають виконувати ці заходи вчасно. Так, уже у березні розпочинається процедура перевірки документів кандидатів до апеляційних судів. Крім того, з березня розпочнеться прийом документів від кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Водночас, у Вищій раді правосуддя не поспішають із виконанням вимог закону та Державної антикорупційної програми щодо затвердження Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Так, 13 лютого у Вищій раді правосуддя повідомили, що відбулося «перше установче засідання» членів робочої групи з розробки Єдиних показників з метою оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді). Поки що членам робочої групи вдалося лише «обговорити формат діяльності» та «висловити пропозиції» щодо наповнення та змісту майбутнього документа.

Автор: Наталя Мамченко

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