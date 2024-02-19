Мін’юст має подати законопроект про створення Вищого адміністративного суду до березня, — План дій Кабміну

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2024 рік, який передбачає подання законопроекту про створення Вищого адміністративного суду до березня.

Міністерство юстиції України має до березня 2024 року забезпечити розробку і подання до Кабінету Міністрів законопроекту про Вищий адміністративний суд. Про це йдеться у Плані пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, який затверджено розпорядженням від 16 лютого 2024 р. №137-р.

Відповідно Кабінет Міністрів має в результаті схвалити його і внести до Верховної Ради законопроект про встановлення засад організації та діяльності Вищого адміністративного суду, спеціальних вимог до суддів зазначеного суду та гарантій їх діяльності для забезпечення належного високого рівня судового розгляду адміністративних справ, учасниками яких є суб’єкти владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України. Саме так вказано у Плані Уряду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до липня 2024 року МВФ очікує від України «прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням процедур відбору подібних для суддів із питань боротьби з корупцією»)».

Окремо наголошується, що Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

При цьому, судячи з документів МВФ, суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу.

Про створення суду на зразок Вищого адміністративного суду раніше йшлося і у «Плані реформ від Білого дому», надісланого заступником радника Білого дому Майком Пайлом на Платформу донорів.

Раніше у коментарі «Судово-юридичній газеті» заступник голови ВККС Руслан Сидорович зазначив, що для оголошення відбору суддів «Комісії необхідно чітко розуміти, які конкретно категорії справ будуть розглядати суд з умовною назвою «Вищий адміністративний суд» та зареєстрований ще у 2022 році Київський міський окружний адміністративний суд. Відповідно, під конкурс до кожного із цих судів буде необхідно прописувати кваліфікаційні вимоги до суддів».

«Якщо ВАС буде розглядати виключно спори з центральними органами влади, Президентом, Кабінетом міністрів, НБУ, НАЗК, НАБУ тощо, то, відповідно, і вимоги до кандидатів у цей суд мають бути досить серйозними з точки зору професійного досвіду та доброчесності. Слід розуміти, що суддям цього суду легко не буде, і вони повинні мати відповідну стійкість до ймовірного тиску на них та бути дійсно незалежними», - додав він.

Слід зауважити, що стосовно сфери правосуддя цього разу у Плані дій Уряду нічого немає про подальші реформи. Так, йдеться про розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя, представництво у міжнародних судах, точкові зміни до Кримінального кодексу тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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