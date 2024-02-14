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У ВККС пояснили, від чого залежить оголошення конкурсів до Вищого адміністративного суду та до Київського міського окружного адмінсуду

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У ВККС пояснили, від чого залежить оголошення конкурсів до Вищого адміністративного суду та до Київського міського окружного адмінсуду

16:20, 14 лютого 2024
Законодавець мав би окреслити коло повноважень Вищого адміністративного суду та Київського міського адміністративного суду.
У ВККС пояснили, від чого залежить оголошення конкурсів до Вищого адміністративного суду та до Київського міського окружного адмінсуду
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до липня 2024 року МВФ очікує від України «прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням процедур відбору подібних для суддів із питань боротьби з корупцією»)».

Окремо наголошується, що після розпуску ОАСК в грудні 2022 року Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

При цьому, судячи з документів МВФ, суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу.

Вочевидь, йдеться про створення суду на зразок Вищого адміністративного суду, про що раніше йшлося у «Плані реформ від Білого дому», надісланого заступником радника Білого дому Майком Пайлом на Платформу донорів.

Паралельно очікується запуск Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), створення якого було передбачене законом про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Втім, виникає питання стосовно того, які саме справи він буде розглядати, та чи буде він прирівняний за повноваженнями до колишнього ОАСК, як будуть співвідноситися Вищий адмінсуд та КМОАС тощо.

Наразі у ВККС очікують, що законодавець розробить відповідні законопроекти, які дадуть відповіді на вказані питання. Про це «Судово-юридичній газеті» розповів заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

«Для того, щоб оголосити конкурсні відбори у зазначені суди, Комісії необхідно чітко розуміти, які конкретно категорії справ будуть розглядати суд з умовною назвою «Вищий адміністративний суд» та зареєстрований ще у 2022 році Київський міський окружний адміністративний суд. Відповідно, під конкурс до кожного із цих судів буде необхідно прописувати кваліфікаційні вимоги до суддів.

Якщо ВАС буде розглядати виключно спори з центральними органами влади, Президентом, Кабінетом міністрів, НБУ, НАЗК, НАБУ тощо, то, відповідно, і вимоги до кандидатів у цей суд мають бути досить серйозними з точки зору професійного досвіду та доброчесності. Слід розуміти, що суддям цього суду легко не буде, і вони повинні мати відповідну стійкість до ймовірного тиску на них та бути дійсно незалежними.

Також, якщо КМОАС буде розглядати інші спори, які раніше були підсудні ОАС Києва, як то податкові чи пенсійні справи, то кваліфікаційні вимоги до кандидатів в цей суд мають бути іншими, ніж до кандидатів в ВАС, зокрема, в частині стажу та досвіду професійної діяльності», - розповів виданню Руслан Сидорович

Таким чином, зазначив заступник голови ВККС, для того, щоб оголосити конкурси у ВАС і КМОАС, Комісії потрібно бачити законодавчо визначені процесуальні нюанси діяльності цих судів, які впливатимуть на кваліфікаційні вимоги до суддів ВАС та КМОАС.

Разом із тим, якщо законодавець буде тягнути із деталізацією повноважень КМОАС, ВККС не позбавлена права оголосити відбір суддів до цього суду, адже як юридична особа він вже існує.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя 25 липня визначила тимчасовий штатний розклад нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) на 2023 рік у кількості 51 судді. У Бюджеті України на цей рік передбачені кошти на Київський міський окружний адміністративний суд в розмірі 145,2 млн грн.

Автори: Наталя Мамченко, В’ячеслав Хрипун

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