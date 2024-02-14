В ВККС объяснили, от чего зависит объявление конкурсов в Высший административный суд и Киевский городской окружной админсуд

Законодатель должен очертить круг полномочий Высшего административного суда и Киевского городского административного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до июля 2024 г. МВФ ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК и других национальных государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добропорядочности («с соблюдением процедур отбора подобных для судей по вопросам борьбы с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добропорядочность с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

При этом судя по документам МВФ, судей в него будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа.

Очевидно, речь идет о создании суда наподобие Высшего административного суда, о чем ранее говорилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Платформу доноров.

Параллельно ожидается запуск Киевского городского окружного административного суда (КГОАС), создание которого предусмотрено законом о ликвидации Окружного админсуда Киева. Впрочем, возникает вопрос относительно того, какие именно дела он будет рассматривать, и будет ли он приравнен по полномочиям к бывшему ОАСК, как будут соотноситься Высший админсуд и КГОАС.

Сейчас в ВККС ожидают, что законодатель разработает соответствующие законопроекты, в которых будут ответы на указанные вопросы. Об этом «Судебно-юридической газете» рассказал заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

«Для того, чтобы объявить конкурсные отборы в указанные суды, Комиссии необходимо четко понимать, какие конкретно категории дел будут рассматривать суд с условным названием «Высший административный суд» и зарегистрированный еще в 2022 году Киевский городской окружной административный суд. Соответственно, под конкурс к каждому из этих судов будет необходимо прописывать квалификационные требования к судьям.

Если ВАС будет рассматривать исключительно споры с центральными органами власти, Президентом, Кабинетом министров, НБУ, НАПК, НАБУ и т.д., то, соответственно, и требования к кандидатам в этот суд должны быть достаточно серьезными с точки зрения профессионального опыта и добропорядочности. Следует понимать, что судьям этого суда легко не будет, и они должны обладать соответствующей устойчивостью к вероятному давлению на них и быть действительно независимыми.

Также, если КГОАС будет рассматривать другие споры, ранее подсудные ОАС Киева, как-то налоговые или пенсионные дела, то квалификационные требования к кандидатам в этот суд должны быть другими, чем к кандидатам в ВАС, в частности, в части стажа и опыта профессиональной деятельности», – рассказал изданию Руслан Сидорович.

Таким образом, отметил заместитель председателя ВККС, для того, чтобы объявить конкурсы в ВАС и КГОАС, Комиссии нужно видеть законодательно определенные процессуальные нюансы деятельности этих судов, которые будут влиять на квалификационные требования к судьям ВАС и КГОАС.

Вместе с тем если законодатель будет тянуть с детализацией полномочий КГОАС, ВККС не лишена права объявить отбор судей в этот суд, ведь как юридическое лицо он уже существует.

Напомним, Высший совет правосудия 25 июля определил временное штатное расписание нового Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) на 2023 год в количестве 51 судьи. В Бюджете Украины на этот год предусмотрены средства на Киевский городской окружной административный суд в размере 145,2 млн. грн.

Авторы: Наталья Мамченко, Вячеслав Хрипун

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