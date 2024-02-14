В Тернопольской области руководитель аппарата суда угрозами заставлял судью принять дело к рассмотрению

Судья заявила, что уголовное дело не было распределено должным образом и сообщило об инциденте в Высший совет правосудия.

Здание Залещицкого районного суда. Источник фото: ТУ ГСА в Тернопольской области

Очередной неприятный для судебной власти инцидент произошел в Залещицком районном суде Тернопольской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Залещицкого районного суда Валентина Шевчук, в производстве суда находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

По постановлению Залещицкого райсуда от 26 мая 2023 года обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности в связи с раскаянием, а уголовное производство было закрыто.

20 сентября 2023 года Тернопольский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции.

2 октября уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УК вернулась в Залещицкий райсуд для нового разбирательства, при этом дело было распределено на судью Валентину Шевчук.

Однако 3 ноября в Залещицкий райсуд поступила информационная справка о результатах проведения внеплановой проверки (контрольных мер) в части соблюдения требований Положения об автоматизированной системе документооборота при внесении сведений о делах, поступивших на рассмотрение суда.

Как сообщила Валентина Шевчук, в справке констатировалось нарушение требований Положения об автоматизированной системе документооборота и Инструкции по делопроизводству во время проведения автоматизированного распределения уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УК.

16 января 2024 года собрание судей Залещицкого райсуда приняло решение об отмене регистрационной записи статистической карточки уголовного производства по ч. 2 ст. 367 УК и внесении изменений в реестр данных статистической карточки с указанием единого уникального номера дела.

Впрочем, как сообщила судья, руководитель аппарата Залещицкого райсуда затянул с исполнением решения собрания судей и вынес распоряжение о внесении изменений в регистрационные данные учетно-статистической карточки уголовного производства только 19 января.

При этом по данным Валентины Шевчук, было допущено новое нарушение – хотя изменение единого уникального номера уголовного производства и произошло, но вопреки решению собрания судей регистрационная учетно-статистическая карточка уголовного производства отменена не была.

22 января Валентина Шевчук передала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК для проведения повторного автоматизированного распределения.

Однако, как сообщила судья, руководитель аппарата суда отказался провести повторное автоматизированное распределение дела, при этом трижды в грубой форме заявил о том, что именно Валентина Шевчук должна рассматривать дело.

23 января судья вновь обратилась к руководителю аппарата суда с сообщением о необходимости распределения уголовного производства. Впрочем, как отметила Валентина Шевчук, руководитель аппарата снова отказал ей в грубой форме и сообщил, что «все уже решено».

«Указанные действия руководителя аппарата суда являются проявлением неуважения ко мне как к судье, направленными на осуществление незаконного влияния и неправомерное склонение меня к принятию к рассмотрению уголовного производства, не распределенного в установленном порядке, чем подрывается авторитет Залещицкого районного суда», - сообщила Валентина Шевчук в ВСП.

Также судья отметила, что действия руководителя аппарата, по ее мнению, направлены на затягивание рассмотрения уголовного производства по обвинению гражданина по ч. 2 ст. 367 УК.

Теперь в ситуации в Залещицком райсуде попытается разобраться Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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