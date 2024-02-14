Убил и сжег тело бывшей жены: суд подтвердил приговор

Суд подтвердил приговор по делу о жестоком убийстве, виновный останется за решеткой.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор жителю Киевской области, который убил, расчленил и сжег тело бывшей жены. При принципиальной позиции прокуроров, мужчина признан виновным в этом ужасном преступлении и осужден по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Во время судебного процесса прокуроры доказали, что в феврале 2021 года мужчина нанес бывшей жене множественные удары кулаками в голову, что привело к потере сознания женщины. После этого он отрезал ей голову, конечности и расчленил туловище, а затем в течение четырех дней сжигал части тела в грубе на территории их общего домовладения.

Суд первой инстанции приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы. Иск обвиняемого был обжалован в апелляционном порядке, однако после рассмотрения доказательств сторон апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор без изменений.

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