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Недовольный подписчик Amazon Prime Video подал в суд на компанию из-за повышения цен

21:08, 14 февраля 2024
На стриминговый сервис Amazon Prime Video подают коллективный иск.
Недовольный подписчик Amazon Prime Video подал в суд на компанию из-за повышения цен
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Один из подписчиков сервиса Amazon Prime Video, недовольный недавним повышением цены на тариф без рекламы, решил подать коллективный иск в суд на компанию, передает theregister.com.

По словам истца, Amazon своими изменениями нарушила изначальное соглашение с клиентами, подняв цену на тариф, который изначально был заявлен, как «свободный от рекламы». Особенно сильно изменения, подчеркивает пользователь, ударили по тем зрителям, которые купили сразу годовую подписку. Сколько подписчиков поддержат иск — пока что неясно.  

В иске говорится о нарушении договора и различных законов о защите прав потребителей. Он также утверждает, что этот шаг «наносит вред как потребителям, так и честной конкуренции», поскольку Prime в течение многих лет позиционировала себя как «некоммерческую» услугу.

Чтобы транслировать фильмы и телешоу без рекламы, клиенты Amazon теперь должны платить дополнительно 2,99 доллара в месяц. Это также коснется тех людей, которые приобрели годовую подписку без рекламы и сейчас находятся на середине срока действия подписки.

«Это несправедливо, поскольку эти подписчики уже заплатили за версию без рекламы», - сказано в иске.

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