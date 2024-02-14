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Невдоволений підписник Amazon Prime Video подав до суду на компанію через підвищення цін

21:08, 14 лютого 2024
На стримінговий сервіс Amazon Prime Video подають колективний позов.
Невдоволений підписник Amazon Prime Video подав до суду на компанію через підвищення цін
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Один із підписників сервісу Amazon Prime Video, який невдоволений нещодавнім підвищенням ціни на тариф без реклами, вирішив подати колективний позов до суду на компанію, повідомляє theregister.com.

За словами позивача, Amazon своїми змінами порушила початкову угоду з клієнтами, піднявши ціну на тариф, який спочатку був заявлений як «вільний від реклами». Особливо сильно зміни, наголошує користувач, вдарили по тих глядачах, які купили одразу річну підписку. Скільки передплатників підтримають позов — поки що не зрозуміло.

У позові йдеться про порушення договору та різних законів про захист прав споживачів. Він також стверджує, що цей крок «завдає шкоди як споживачам, так і чесній конкуренції», оскільки Prime багато років позиціонувала себе як «некомерційну» послугу.

Щоб транслювати фільми та телешоу без реклами, клієнти Amazon тепер мають платити додатково 2,99 доларів на місяць. Це також торкнеться тих людей, які придбали річну підписку без реклами і зараз перебувають на середині терміну дії підписки.

«Це несправедливо, оскільки ці підписники вже заплатили за версію без реклами», - сказано в позові.

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