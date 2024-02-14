Здійснив хибний виклик поліції та пропонував хабар правоохоронцю: як покарали жителя Хмельниччини

Чоловік пропонував хабар патрульному, а коли той відмовився - поклав гроші йому до кишені.

Жителя Кам’янець-Подільського району, котрий пропонував і надав 1 тисячу гривень неправомірної вигоди поліцейському, Чемеровецький районний суд Хмельницької області оштрафував на 17000 гривень.

Як встановив суд, увечері 27 серпня 2023 року патрульна поліція приїхала на виклик про бійку у с. Чагарівка Кам’янець-Подільського району. У ході перевірки повідомлення правоохоронці з’ясували, що 50-річний місцевий здійснив завідомо неправдивий виклик поліції. Про це інформує Хмельницький апеляційний суд.

Поліцейські почали складати щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 3400 грн).

Правопорушник вирішив владнати питання про непритягнення його до адмінвідповідальності, запропонувавши патрульному 1000 грн неправомірної вигоди. Коли той відмовився і попередив про кримінальну відповідальність за це, чоловік поклав гроші йому до кишені.

У суді обвинувачений у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України) свою вину визнав і щиро розкаявся.

Визнання вини й щире каяття суд врахував як обставини, що пом’якшують покарання обвинуваченого. Таких, що обтяжують, – не встановив.

«Судом встановлено, що він щиро розкаявся у вчиненому, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, а тому суд, враховуючи вимоги ст. 65, ст. 66 КК України, вважає можливим призначити обвинуваченому покарання в межах санкції, передбаченої ч. 1 ст. 369 КК України, у виді штрафу», – йдеться у вироку суду.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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