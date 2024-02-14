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  1. В Україні

НБУ розкрив розміри вкладів українців: які банки лідирують

22:19, 14 лютого 2024
В Україні фізичні особи залишили у банках понад 1 трлн гривень.
НБУ розкрив розміри вкладів українців: які банки лідирують
Джерело фото: telegraf
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На початку 2024 року в Україні у 63 банках знаходилось загалом 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб, з яких 694,7 млрд гривень були доступні для зняття за запитом. Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, лідируючу позицію за обсягом збережених коштів фізичних осіб мав державний ПриватБанк з сумою вкладів у розмірі 391,5 млрд гривень. На другому місці за цим показником опинився державний Ощадбанк з обсягом вкладів на суму 188,3 млрд гривень.

На третьому місці розташувався приватний Універсал Банк зі збереженими коштами у розмірі 65,0 млрд гривень. Після них слідували банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк з обсягом вкладів 59,9 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше відомий як Альфа-Банк) - 47,8 млрд гривень, та приватний ПУМБ зі збереженими коштами на рівні 47,6 млрд гривень.

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