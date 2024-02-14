НБУ раскрыл размеры вкладов украинцев: какие банки лидируют

В Украине физические лица оставили в банках более 1 трлн гривен.

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В начале 2024 года в Украине в 63 банках находилось всего 1 трлн 84 млрд гривен средств физических лиц, из которых 694,7 млрд гривен были доступны для снятия по запросу. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, лидирующую позицию по объему сохраненных средств физических лиц имел государственный ПриватБанк с суммой вкладов в размере 391,5 млрд гривен. На втором месте по этому показателю оказался государственный Ощадбанк с объемом вкладов на сумму 188,3 млрд гривен.

На третьем месте расположился частный Универсал Банк с сохраненными средствами в размере 65,0 млрд гривен. После них следовали банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк с объемом вкладов 59,9 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее известный как Альфа-Банк) - 47,8 млрд гривен, и частный ПУМБ с сохраненными средствами на уровне 47,6 млрд гривен.

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