Не разминулся с грузовиком: в Киеве задержали нетрезвого водителя

Полицейские Киева задержали пьяного водителя, который совершил ДТП в Деснянском районе.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве полицейские задержали пьяного водителя, который совершил ДТП в Деснянском районе города. Согласно информации из пресс-службы полиции, 36-летний мужчина управлял автомобилем марки "Citroen" в состоянии алкогольного опьянения и врезался в припаркованный на обочине дороги грузовой автомобиль с автоцистерной. В результате этого столкновения пострадал пассажир легковушки.

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Милославской в Деснянском районе. На место происшествия отправились следователи по расследованию ДТП.

Во время документирования аварии правоохранители установили, что водитель автомобиля марки "Citroen" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, показатель алкометра составлял 1,51 промилле. 36-летний мужчина был задержан полицейскими в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Согласно информации от прокуратуры, водитель предупрежден о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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