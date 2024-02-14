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ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

14:48, 14 февраля 2024
Судьи Алексею Тандыру ранее продлили арест без права на залог.
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Фото: slovoidilo.ua
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В среду, 14 февраля, Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила возобновить рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

В Высшем совете правосудия напомнили, что дисциплинарное дело было открыто 10 января 2024 года. 31 января 2024 г. Вторая Дисциплинарная палата ВРП остановила рассмотрение дисциплинарного дела на период необходимый для получения ответов на запросы, документов для подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, которые являются основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения Алексею Тандыру, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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