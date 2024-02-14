Опубликовано постановление Кабмина по круглосуточному обеспечению ТЦК медосмотров военнообязанных и круглосуточного осуществления учета призывников руководителями ТЦК

Руководители ТЦК обязаны круглосуточно организовывать ведение персонально-качественного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Фото: golos.com.ua

Опубликованы изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которое, как известно, было утверждено Правительством за день до полномасштабного вторжения в Украину – от 23 февраля 2022 г. постановлением №154.

Так, согласно изменениям, которые Кабмин внес 9 февраля 2024 г. постановлением №147, территориальные центры комплектования и социальной поддержки рассматривают дела (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) об административных правонарушениях и налагают административные взыскания в соответствии и с соблюдением Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Фактически изменения заключаются в том, что добавлено уточнение о круглосуточном рассмотрении дел об административных правонарушениях и наложении административных взысканий.

Также уточнено, что районные ТЦК организуют с определенной периодичностью (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов.

То есть тоже определяется, что они могут организовывать медицинские осмотры и психологические обследования в ВЛК круглосуточно.

Кроме того, изменениями определено, что руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан организовывать ведение персонально-качественного учета (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) призывников, военнообязанных и резервистов, учета транспортных средств подлежат передаче Вооруженным Силам и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

Таким образом, Кабмин обязал руководителей ТЦК работать круглосуточно.

Напомним, ранее народный депутат от «Слуги народа» и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский объяснил это тем, что на Комитете год назад поднимали вопрос, почему во время войны ТЦК, которые являются составными сектора безопасности и обороны, фактически являются военными частями, работают по расписанию мирного времени».

«Они должны были работать круглосуточно, наверное, с первых дней войны и обеспечивать возможность выполнения функций по военному учету военнообязанных, изменениям военного учета», - подчеркнул Вениславский.

Автор: Наталья Мамченко

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