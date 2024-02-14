Опубліковано постанову Кабміну щодо цілодобового забезпечення ТЦК медоглядів військовозобов’язаних та цілодобового здійснення обліку призовників керівниками ТЦК

Керівники ТЦК зобов’язані цілодобово організовувати ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Фото: golos.com.ua

Опубліковані зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, яке, як відомо, було затверджено Урядом за день до повномасштабного вторгнення в Україну – від 23 лютого 2022 р. постановою №154.

Так, відповідно до змін, які Кабмін вніс 9 лютого 2024 р. постановою №147, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення відповідно та з дотриманням Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фактично зміни полягають у тому, що додано уточнення про цілодобовий розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Також уточнено, що районні ТЦК організовують з визначеною періодичністю (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов’язаних і резервістів.

Тобто, теж визначається, що вони можуть організовувати медичні огляди і психологічні обстеження у ВЛК цілодобово.

Крім того, змінами визначено, що керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний організовувати ведення персонально-якісного обліку (цілодобово під час проведення мобілізації та/або у період воєнного стану) призовників, військовозобов’язаних та резервістів, обліку транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Таким чином, Кабмін зобов’язав керівників ТЦК працювати цілодобово.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу» та член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський пояснив це тим, що на Комітеті рік тому піднімали питання, чому під час війни ТЦК, які є «складовими сектору безпеки і оборони, фактично є військовими частинами, працюють за розкладом мирного часу».

«Вони повинні були працювати цілодобово, напевно, від перших днів війни, і забезпечувати можливість виконання функцій з військового обліку військовозобов'язаних, змін військового обліку», - підкреслив Веніславський.

Автор: Наталя Мамченко

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