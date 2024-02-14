Палата представників США зараз не розглядатиме допомогу Україні, — Майк Джонсон

Джонсон зазначив, що 14 лютого не виноситиме на розгляд та голосування у Палаті представників документ щодо продовження фінансування міжнародної допомоги.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зараз не виноситиме на розгляд проєкту щодо фінансування допомоги Україні. Про це він заявив у коментарі журналісту Джейку Шерману.

Так, Джонсон зазначив, що 14 лютого не виноситиме на розгляд та голосування у Палаті представників документ щодо продовження фінансування міжнародної допомоги.

«Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні терміни, і саме на цьому зараз зосереджено увагу Палати представників», - сказав він.

Як відомо, Сенат США проголосував за законопроект, який включає $60 млрд допомоги Україні. Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Додамо, Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект з допомогою Україні.

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