Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект з допомогою Україні

Президент США зазначив, що цей документ дозволить підтримувати здатність України захищатися від агресії росії.

Президент США Джо Байден закликав нижню палату Конгресу США — Палату представників — негайно підтримати законопроект про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, який раніше підтримав Сенат. Заяву глави США оприлюднили на офіційному сайті Білого дому.

«Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, поки війська рф продовжують атакувати, а путін мріє підкорити український народ», — сказав Байден.

Якщо не протистояти тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території своїх сусідів, наслідки для національної безпеки США будуть «значними» — і союзники, і супротивники візьмуть це до уваги, наголосив президент США.

Байден закликав Палату представників негайно надіслати цей двопартійний документ йому на стіл, щоб він міг підписати його як закон.

Глава США додав, що цей закон дозволить підтримувати здатність України захищатися від агресії росії; забезпечить Ізраїль усім необхідним для захисту свого народу від терористичного угруповання ХАМАС та забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу.

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