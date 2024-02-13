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Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

  1. У світі

Сенат США проголосував за законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні

13:03, 13 лютого 2024
Тепер законопроект відправляється до Палати представників.
Сенат США проголосував за законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні
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У вівторок, 13 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Про це свідчить трансляція засідання Сенату.

Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Документ передбачає $95,3 млрд для трьох країн, з них більш як $60 млрд на допомогу Україні.

Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо, оскільки Джонсон уже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Напередодні Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Раніше Cенат зробив ще крок до схвалення пакетного проєкту з допомогою для України.

Також Оксана Маркарова пояснила, як буде далі рухатися проєкт з допомогою Україні у Сенаті.

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