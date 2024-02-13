Сенат США проголосував за законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні

Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

У вівторок, 13 лютого, Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Про це свідчить трансляція засідання Сенату.

Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Документ передбачає $95,3 млрд для трьох країн, з них більш як $60 млрд на допомогу Україні.

Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо, оскільки Джонсон уже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.

Напередодні Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Раніше Cенат зробив ще крок до схвалення пакетного проєкту з допомогою для України.

Також Оксана Маркарова пояснила, як буде далі рухатися проєкт з допомогою Україні у Сенаті.

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