В США Cенат зробив ще крок до схвалення пакетного проєкту з допомогою для України

Сенат наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Сенат США у неділю проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і зробив ще один крок до схвалення пакетного законопроєкту про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, у який включено у тому числі допомогу для України.

«За» остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, 27 були проти.

18 республіканців підтримали законопроєкт попри заклики Дональда Трампа.

Як уточнює Укрінформ, Сенат у неділю проголосував за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту H.815, який передбачає виділення $95 мільярдів, зокрема, на підтримку України, Ізраїлю й Тайваню. Таким чином, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Дата фінального голосування ще не визначена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.