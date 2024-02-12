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  1. В Україні

В Одесі згорів житловий будинок, є загиблий

07:58, 12 лютого 2024
Внаслідок пожежі у приватному одноповерховому будинку Одеси загинув чоловік.
В Одесі згорів житловий будинок, є загиблий
Джерело фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області
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В Одесі сталася пожежа у житловому будинку, в результаті якої було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Спеціалісти отримали повідомлення про пожежу у Хаджибейському районі міста, за адресою вулиця Прирейкова. Прибувши на місце, рятувальники встановили загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку. Пожежу було ліквідовано на площі 40 квадратних метрів.

Під час проведення гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка. Інформація про його особу наразі встановлюється.

Для подолання загоряння було залучено 5 одиниць техніки та 22 вогнеборці, а також 1 одиницю техніки та 3 особи особового складу від Асоціації добровільних пожежників України.

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