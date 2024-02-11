Маска викликали до суду свідчити про купівлю Twitter

Федеральний суд Каліфорнії розглядає справу про купівлю Twitter.

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Федеральний суд Каліфорнії здійснює судовий виклик мільярдера Ілона Маска дати свідчення перед Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у зв'язку з купівлею ним компанії Twitter, повідомляє агентство Bloomberg.

Суд визнав, що зібрані докази є важливими для розслідування SEC і вимагані свідчення від Маска не є надмірно обтяжливими. Обом сторонам надано вказівку зустрітися і вирішити питання про дату і місце проведення свідчень протягом одного тижня.

SEC шукає інформацію про купівлю акцій Twitter Маском перед поглинанням компанії і про його заяви щодо інвестицій. У 2022 році SEC звернулося до Маска з проханням надати інформацію про затримку з розкриттям його частки в Twitter, що було зроблено з запізненням на тиждень.

Маск намагається опротестувати підстави для розслідування SEC, називаючи їх безпідставними і стверджуючи, що агентство шукає нерелевантну інформацію. Він також заперечує, що повістка до суду перевищує повноваження SEC, але суд це заперечив, вказавши на відповідність законодавству.

У суботу, 10 лютого, суд підтвердив легітимність вимоги SEC до Маска, вказавши на законодавчу підставу для її проведення.

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