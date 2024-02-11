Головнокомандувач ЗСУ Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ

«В мене інших кандидатур навіть не було», – Сирський про призначення нового командувача Сухопутних військ Павлюка.

Джерело фото: Сухопутні війська

Генерал-полковник, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

«Ми з Вами були великою родиною в складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом вами. Війна показала, що все що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, здійснювались недаремно. Коли Президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було», - заявив генерал-полковник під час церемонії.

У свою чергу, генерал-лейтенант Олександр Павлюк висловив подяку головнокомандувачу за довіру та за проведену роботу з метою захисту країни. Він також підкреслив, що взаємна підтримка є ключем до посилення Збройних Сил та досягнення перемоги.

«Ми зробимо усе, щоб бути опорою для Вас. Щоб Ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська. Разом — ми є силою та ключем до Перемоги України», - підкреслив генерал-лейтенант Павлюк у своєму зверненні до головнокомандувача та особового складу.

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