Другий тур виборів у Фінляндії завершився: у лідери вирвався Олександр Стубб

У Фінляндії завершився другий тур президентських виборів, під час якого один із кандидатів вихйшов на лідерську позицію з результатом у понад 50% голосів, повідомляє Yle.
Олександр Стубб, кандидат від коаліції на президентських виборах, набрав 52,7% голосів за попередніми підрахунками. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто, якого підтримує Асоціація виборців і Зелені, отримав 47,3% голосів.
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