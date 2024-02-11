Другий тур виборів у Фінляндії завершився: у лідери вирвався Олександр Стубб

Олександр Стубб від коаліції виграв другий тур президентських виборів у Фінляндії з результатом понад 50% голосів.

Джерело фото: reuters

У Фінляндії завершився другий тур президентських виборів, під час якого один із кандидатів вихйшов на лідерську позицію з результатом у понад 50% голосів, повідомляє Yle.

Олександр Стубб, кандидат від коаліції на президентських виборах, набрав 52,7% голосів за попередніми підрахунками. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто, якого підтримує Асоціація виборців і Зелені, отримав 47,3% голосів.

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