Второй тур выборов в Финляндии завершился: в лидеры вырвался Александр Стубб

Александр Стубб от коалиции выиграл второй тур президентских выборов в Финляндии с результатом более 50% голосов.

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В Финляндии завершился второй тур президентских выборов, во время которого один из кандидатов вышел на лидерскую позицию с результатом более 50% голосов, сообщает Yle.

Александр Стубб, кандидат от коалиции на президентских выборах, набрал 52,7% голосов по предварительным подсчетам. Его главный конкурент - Пекка Хаависто, которого поддерживает Ассоциация избирателей и Зеленые, получил 47,3% голосов.

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