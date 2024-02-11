Зеленский заявил о стратегическом курсе на развитие радиоэлектронной борьбы

Зеленский назвал РЭБ приоритетом для национальной безопасности Украины в 2024 году.

Источник фото: patrioty.org.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении страны развивать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты регионов от дронов, определив это как один из главных приоритетов в 2024 году. Об этом от рассказал в своем вечернем видеообращении.

По словам главы государства, он получил обзор ситуации на фронте и отчеты от военных, а также представителей МВД, ГСЧС и региональных властей о деятельности противовоздушной обороны.

"С начала года и по настоящее время сбито уже 359 "Шахедов". Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров по воздушному щиту - это буквально спасение жизней. Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и чтобы еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это - один из ключевых приоритетов года", - подчеркнул Зеленский.

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