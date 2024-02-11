Заявления Трампа об угрозе безопасности НАТО служат лишь интересам путина, – глава Евросовета

Шарль Мишель призывает Европейский союз к развитию автономии.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил убеждение в необходимости для Европейского союза немедленно развивать свою стратегическую автономию в контексте высказываний бывшего президента США Дональда Трампа.

В своем Twitter Мишель осудил высказывания Трампа, в которых тот заявил, что поддержит россию в случае агрессии против НАТО.

Он подчеркнул, что такие безрассудные комментарии относительно безопасности НАТО и статьи 5 только отвечают интересам российского диктатора владимира путина. Мишель отметил, что в течение 75 лет Трансатлантический альянс обеспечивал безопасность и процветание для американцев, канадцев и европейцев.

"Безрассудные заявления о безопасности НАТО и солидарности статьи 5 служат лишь интересам Путина. Они не приносят в мир больше безопасности или мира", - отметил он.

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