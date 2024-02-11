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  1. У світі

Трамп заявив, що «заохочуватиме» рф атакувати будь-яку країну НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону

10:20, 11 лютого 2024
Білий дім назвав слова Трампа «жахливими та безглуздими».
Трамп заявив, що «заохочуватиме» рф атакувати будь-яку країну НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону
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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Про це повідомляє CNN.

Таким чином, Трамп визнав, що не буде дотримуватися положення про колективну оборону в разі переобрання на президентських виборах.

«НАТО було розгромлено, поки я не з'явився. Я сказав: «Усі заплатять». Вони сказали: «Ну, якщо ми не заплатимо, ви все одно будете нас захищати?» Я сказав: «Абсолютно ні». Вони не могли повірити відповіді», - сказав Трамп на мітингу в Південній Кароліні.

Він сказав, що «один із президентів великої країни» в один момент запитав його, чи США все одно захищатимуть країну, якщо росія захопить їх, навіть якщо вони «не заплатять».

«Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками», - зазначив Трамп, коли сказав цьому президенту.

Білий дім назвав слова Трампа «жахливими та безглуздими».

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав: «Заохочувати вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів - це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни».

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