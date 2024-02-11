Трамп заявил, что будет «поощрять» рф атаковать любую страну НАТО, которая недостаточно тратит на оборону

Белый дом назвал слова Трампа «ужасными и бессмысленными».

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет «поощрять» рф атаковать любую страну-члена НАТО, которая не выполняет указания по расходам на оборону. Об этом сообщает CNN.

Таким образом, Трамп признал, что не будет соблюдать положение о коллективной обороне в случае переизбрания на президентских выборах.

«НАТО было разгромлено, пока я не явился. Я сказал: «Все заплатят». Они сказали: «Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?» Я сказал: «Совершенно нет». Они не могли поверить ответу», - сказал Трамп на митинге в Южной Каролине.

Он сказал, что «один из президентов большой страны» в один момент спросил его, будут ли США все равно защищать страну, если россия захватит их, даже если они «не заплатят».

«Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы призвал их делать все, что им вздумается. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам», - отметил Трамп, когда сказал этому президенту.

Белый дом назвал слова Трампа «ужасными и бессмысленными».

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос о комментариях Трампа, сказал: «Поощрять вторжение в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов – это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны».

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