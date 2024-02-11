Как будут перечислять коммунальные услуги за период их непредоставления: Кабмин утвердил Порядок

Пересчет будет производиться при отклонении параметров услуг от установленных.

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Кабинет министров утвердил постановление о пересчете стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. Об этом сообщает Министерство восстановления.

Новый порядок пересчета касается услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управлению бытовыми отходами.

Пересчет стоимости коммунальных услуг осуществляется при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг.

Зокрема:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.

Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії або тимчасово окупованих російською федерацією територіях.

Порядок оформлення претензій споживачів визначено ст. 27-28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затверджено постановою КМУ від 27.12.2018 №1145.

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