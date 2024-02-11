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Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

  1. В Украине

Ночная атака «шахедами»: на Киевщине обломки повредили склады, СТО, ангар, админздание одного из предприятий

09:59, 11 февраля 2024
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
Ночная атака «шахедами»: на Киевщине обломки повредили склады, СТО, ангар, админздание одного из предприятий
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В ночь на 11 февраля российские оккупанты запустили по Украине 45 дронов-камикадзе типа «шахед». В Киевской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

«В результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар. Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик», – говорится в сообщении.

Пожар, возникший на месте падения обломков, оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших у населения нет.

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