Ночная атака «шахедами»: на Киевщине обломки повредили склады, СТО, ангар, админздание одного из предприятий

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

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В ночь на 11 февраля российские оккупанты запустили по Украине 45 дронов-камикадзе типа «шахед». В Киевской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

«В результате падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар. Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик», – говорится в сообщении.

Пожар, возникший на месте падения обломков, оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших у населения нет.

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