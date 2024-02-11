Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Українці, які отримали дохід за кордоном, мають подати податкову декларацію до 1 травня, — які вимоги і штрафи

Які дані мають подати до податкової українці, що отримували доходи за кордоном.

  1. В Україні

Нічна атака «шахедами»: на Київщині уламки пошкодили склади, СТО, ангар, адмінбудівлю одного з підприємств

09:59, 11 лютого 2024
Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
Нічна атака «шахедами»: на Київщині уламки пошкодили склади, СТО, ангар, адмінбудівлю одного з підприємств
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ніч на 11 лютого російські окупанти запустили по Україні 45 дронів-камікадзе типу «шахед». У Київській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

«Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач», - йдеться в повідомленні.

Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео