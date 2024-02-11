Нічна атака «шахедами»: на Київщині уламки пошкодили склади, СТО, ангар, адмінбудівлю одного з підприємств

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

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В ніч на 11 лютого російські окупанти запустили по Україні 45 дронів-камікадзе типу «шахед». У Київській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

«Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач», - йдеться в повідомленні.

Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає.

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