Окупанти запускали «Шахеди»: у Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки

В результаті бойової роботи знищено 40 дронів-камікадзе.

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У ніч на неділю, 11 лютого, російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів-камікадзе типу «шахед». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силами та засобами ППО було збито 40 з них.

Безпілотники противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», - йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.

«Шахеди» знищили у дев'яти областях, зокрема, у межах:

Київської,

Вінницької,

Житомирської,

Кіровоградської,

Миколаївської,

Черкаської,

Одеської,

Дніпропетровської,

Херсонської областей.

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