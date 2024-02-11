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  1. В Україні

Окупанти запускали «Шахеди»: у Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки

08:42, 11 лютого 2024
В результаті бойової роботи знищено 40 дронів-камікадзе.
Окупанти запускали «Шахеди»: у Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки
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У ніч на неділю, 11 лютого, російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів-камікадзе типу «шахед». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силами та засобами ППО було збито 40 з них.

Безпілотники противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», - йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.

«Шахеди» знищили у дев'яти областях, зокрема, у межах:

  • Київської,
  • Вінницької,
  • Житомирської,
  • Кіровоградської,
  • Миколаївської,
  • Черкаської,
  • Одеської,
  • Дніпропетровської,
  • Херсонської областей.

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