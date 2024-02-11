Окупанти запускали «Шахеди»: у Повітряних силах розповіли про відбиття нічної атаки

У ніч на неділю, 11 лютого, російські окупанти запустили для повітряної атаки по Україні 45 дронів-камікадзе типу «шахед». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Силами та засобами ППО було збито 40 з них.
Безпілотники противник запускав з районів Балаклава та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», - йдеться у повідомленні.
Загалом в результаті бойової роботи було знищено 40 ворожих дронів.
«Шахеди» знищили у дев'яти областях, зокрема, у межах:
- Київської,
- Вінницької,
- Житомирської,
- Кіровоградської,
- Миколаївської,
- Черкаської,
- Одеської,
- Дніпропетровської,
- Херсонської областей.
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