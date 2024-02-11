У Києві автівка на літній гумі в'їхала в конструкцію надземного пішохідного переходу

На щастя, ніхто не травмувався.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У столиці на Кільцевій дорозі водій не впорався з керуванням автомобіля на літній гумі та скоїв ДТП. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Так, інспектори, які прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду, побачили автівку, що в'їхала в конструкцію надземного пішохідного переходу.

З'ясувавши деталі аварії, поліцейські встановили, що на засніженій проїзній частині водій не впорався з керуванням. Також виявилося, що на автомобілі встановлена літня гума, яка, до того ж, не відповідає вимогам державних стандартів.

На щастя, ніхто не травмувався.

Інспектори склали на керманича протокол за скоєння ДТП та винесли постанову за неналежний технічний стан транспортного засобу.

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