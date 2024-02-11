На Київщині сталася пожежа на страусиній фермі

Причина пожежі з’ясовується.

На Київщині надзвичайники ліквідували загоряння на території страусиної ферми. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Інформація про пожежу надійшла по обіді 9 лютого. По прибуттю працівники ДСНС встановили, що горить адміністративна будівля на території ферми на площі 120 кв.м.

До ліквідації пожежі було задіяно 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Жертв та потерпілих немає. Причина пожежі з’ясовується.

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