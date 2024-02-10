Унаслідок російської атаки по Харківщині загинула прокурорка та її сім'я

Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їхніх синів.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
«Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку», - розповіли в ОГП.
Жінці було 35 років, вона перебувала у декретній відпустці.
Ольга Путятіна працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року.
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