Зеленський погодив кандидатури заступників Сирського і Баргилевича

Президент назвав заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Заступниками Головкома Олександра Сирського Президент погодив полковника Вадима Сухаревського – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковника Андрія Лебеденка – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України Зеленський погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління, бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

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