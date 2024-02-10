Зеленський розповів про зміни в команді управління Сил оборони України

У зверненні Президент назвав заступників Головкома Олександра Сирського.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері, 10 лютого, у вечірньому зверненні до українців розповів про зміни в команді управління Сил оборони.

У зверненні Зеленський назвав заступників Головкома Олександра Сирського:

полковник Вадим Сухаревський відповідатиме за безпілотні системи й розвиток застосування дронів;

полковник Андрій Лебеденко відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем;

Заступниками начальника Генштабу Президент погодив кандидатури генерала Володимира Горбатюка, який відповідатиме за оперативну роботу, роботу штабів, планування й управління, генерала Олексія Шевченка (логістика) і генерала Михайла Драпатого (підготовка бійців).

«Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та Урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», - повідомив Президент.

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